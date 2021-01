Reddito di cittadinanza, la data del pagamento di gennaio 2021

08 gennaio 2021 a

a

a

Reddito di cittadinanza, definita la data del pagamento della mensilità di gennaio 2021. Per i beneficiari che ricevono il sussidio per la prima volta, la ricarica sulla card sarà effettuata il 15 gennaio. Per chi lo riceve già da mesi, invece, l'accredito arriverà tra il 25 e il 27 gennaio. Pertanto, i nuovi fruitori del sussidio pubblico - della durata di 18 mensilità, rinnovabili per un periodo analogo, previo stop di un mese tra le due tranches - possono recarsi agli uffici postali per ritirare la propria tessera a partire dal 15 gennaio o nei giorni seguenti. Di recente, la ministra Catalfo ha annunciato nuovi fondi a sostegno della misura introdotta dal governo Conte I.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.