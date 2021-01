Banca Mps, M5S: "Stop a cessione a Unicredit"

08 gennaio 2021 a

Banca Mps, il M5S vuole fermare la cessione a Unicredit. "Non possiamo avallare regali, peraltro alimentati dal rischio di macroscopici conflitti di interessi. Per questo motivo riteniamo fondamentale che si fermi l’operazione di cessione di Mps a Unicredit, le cui modalità tendono a configurare un’incredibile serie di agevolazioni alla banca acquirente". Lo comunicano i componenti del MoVimento 5 Stelle delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. "Prima la trasformazione delle Dta di Mps in crediti d’imposta di cui si avvantaggerebbe Unicredit in caso di matrimonio; poi l’indicazione dell’ex ministro dell’economia Padoan, eletto a Siena e solo recentemente dimessosi da deputato, come presidente della stessa Unicredit; successivamente i piani per liberare la stessa Unicredit dal fardello della cause legali di Mps, caricandolo sullo Stato; infine un piano parallelo indiretto, fonte di benefici finanziari non trasparenti, che metterebbe in campo la società pubblica Amco per acquistare crediti deteriorati di Unicredit a prezzo vantaggioso rispetto ai reali prezzi di mercato; il ruolo di Mediobanca, advisor di Mps nell’operazione ma allo stesso tempo fortemente partecipata da Leonardo Del Vecchio, anche azionista di Unicredit", spiega il M5s

