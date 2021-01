Navigator, rinnovo del contratto fino a dicembre 2021 legato al Milleproroghe

07 gennaio 2021 a

a

a

Navigator in attesa del testo definitivo del Milleproroghe per sapere se ci sarà il rinnovo del loro contratto almeno fino a dicembre 2021. In una recente intervista su Repubblica, il ministro del lavoro Nunzia Catalfo aveva disegnato questo scenario, annunciando anche nuove risorse per il reddito di cittadinanza. Il premier Conte, invece, sul tema è stato più prudente, ricordando il piano da 11.600 assunzioni nei centri dell'impiego di tutta Italia da parte delle Regioni, che potranno contare sui fondi del governo. Ma è proprio il ritardo su questo fronte, abbinato al possibile proseguo dell'epidemia, a rendere verosimile un rinnovo fino a fine anno dei 2.700 collaboratori dei centri per l'impiego, il cui contratto scadrebbe altrimenti il 30 aprile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.