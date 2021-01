Bonus spese legali, 10mila e 500 euro a chi viene assolto in un processo penale perché il fatto non sussiste

07 gennaio 2021 a

La Legge di Bilancio 2021, in Italia entrerà alla storia per essere la manovra dei bonus. Ne prevede di diversi tipi e spunta anche quello per le spese legali. Di cosa si tratta? Di un aiuto che assegna un rimborso all'imputato che viene assolto in un processo penale con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste. Il governo ha deciso di stanziare otto milioni di euro. Il bonus è di complessivi 10mila e 500 e viene riconosciuto in tre quote annuali. Entro i primi due mesi del 2021, sarà un decreto del ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia, a stabilire i criteri e le modalità di erogazione.

