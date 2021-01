Pesaro, Lotteria Italia: "Biglietto da 5 milioni forse venduto a uno del posto". Indizi sul vincitore dal titolare della tabaccheria

07 gennaio 2021 a

Chi sarà il vincitore dei 5 milioni di euro? Se lo chiedono ancora anche a Pesaro dove è stato venduto il biglietto della Lotteria Italia. Un primo premio da favola col fortunato o fortunata che è passato da una tabaccheria del centro della città delle Marche, la tabaccheria di Marcello Bucci, in piazza Lazzarini, e ha messo così in tasca un vero e proprio tesoro. Il titolare dice di aver scoperto solo questa mattina "controllando le matrici", che il tagliando era stato vinto nella sua tabaccheria. E fornisce indizi sul vincitore: "Potrebbe essere chiunque, abbiamo tanti clienti fissi, ma con pochissimi turisti in giro quest’anno a causa del Covid, credo sia qualcuno dei paraggi", afferma ad Agipronews..

"Chissà se si farà mai vivo: con i biglietti della Lotteria non è così immediato vedere la gioia negli occhi di chi vince. Qui - continua - hanno vinto 500mila euro, 50mila euro con i Gratta e Vinci, ma sono premi più immediati."

