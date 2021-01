Lotto, il 37 non esce a Napoli da 134 concorsi, l'87 a Roma da 126. Ma anche l'1 sta per diventare centenario sulla ruota campana

07 gennaio 2021 a

Nel Lotto il 37 sulla ruota di Napoli manca da ben 134 concorsi. Non è uscito nemmeno nell'ultima estrazione e continua a guidare la classifica dei ritardatari. Sono solo due i numeri che mancano da più di cento concorsi. Al 37 su Napoli va aggiunto anche l'87 su Roma che non esce da 126 sorteggi. Ma c'è un altro numero prossimo a ottenere l'etichetta di centenario: è l'1 che sempre su Napoli manca da 99 estrazioni consecutive. Tutti e tre vengono ormai giocati con grande insistenza dagli scommettitori, nella speranza di vincite importanti proprio grazie alla fine delle assenze sulle ruote citate. In classifica seguono poi il 5 su Venezia da 88 concorsi e il 46 su Bari da 86.

