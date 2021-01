Pesaro, Lotteria Italia: "Il vincitore dei 5 milioni non si è fatto vivo". Festa nella tabaccheria dove è stato venduto il biglietto del primo premio

07 gennaio 2021 a

Lotteria Italia, i 5 milioni del primo premio sono stati vinti a Pesaro ed è scattata la caccia al fortunato (o alla fortunata) che però al momento non si è fatto vivo. Il biglietto che ha vinto 5 milioni alla Lotteria Italia è stato venduto proprio in centro nella città marchigiana, nella tabaccheria di piazzale Lazzarini di Marcello Bucci a Pesaro. Questa mattina, riporta Il Corriere Adriatico, apertura con grande entusiasmo anche se - come ha spiegato il titolare - il fortunato non ha telefonato né contattato nessuno.

Grande festa per la clamorosa vittoria in attesa che il fortunato si manifesti.

