Lotteria Italia, l'elenco completo dei 130 biglietti vincenti: serie e numeri. I 5 milioni del primo premio sono andati a Pesaro

E' stata una notte con la fortuna quella del 6 gennaio 2021. Ha portato 130 biglietti vincenti. Qui di seguito riportiamo il riepilogo di serie e numeri dei 130 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020. Clicca qui o nel Pdf sotto per leggere tutti i biglietti vincenti.



Il biglietto vincente, il primo premio di 5 milioni di euro, è stato venduto a Pesaro (PU). L’elenco sarà pubblicato a breve nel Bollettino Ufficiale sul sito adm.gov.it. Da tale momento decorrerà il termine dei 180 giorni per la presentazione dei biglietti vincenti ai fini del pagamento dei premi corrispondenti.

I biglietti sono stati divisi in prima, se conda e terza categoria e sono in pagina per essere controllati.

