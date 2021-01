Lotteria Italia 2020, i cinque biglietti di prima categoria estratti non ancora abbinati ai premi

06 gennaio 2021 a

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato la serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti della Lotteria Italia di Prima Categoria, non ancora abbinati ai premi. Di seguito l’elenco:

D114310 venduto a Altavilla Irpina (AV)

A066635 venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

A211417 venduto a Cavarzere (VE)

G162904 venduto a Prizzi (PA)

E409084 venduto a Pesaro (PU)

I 5 biglietti vincenti di cui sopra saranno abbinati alle vincite seguenti:

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2 milioni di euro

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1 milioni di euro

Il quarto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro

Il quinto premio della Lotteria Italia da 250.000 euro



Lazio ancora protagonista tra i primi premi della Lotteria Italia, tornano a far festa Marche e Sicilia. Gli abbinamenti devono ancora essere definiti, ma cresce l’attesa per le cinque regioni dove sono stati venduti i biglietti fortunati. Lazio tra i primi premi anche lo scorso anno, mentre, come riporta Agipronews, dopo un’edizione di stop si rivede la Campania, con il biglietto venduto ad Altavilla Irpina (AV). Ritorna anche il Veneto, con Cavarzere, in provincia di Venezia. Proprio a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma, era finito un altro premio di prima categoria negli anni scorsi: nell’edizione 2010 la vincita da 1,2 milioni di euro con il tagliando venduto presso l’area di servizio Prenestina Ovest. Tornano a sorridere anche le Marche: l’ultimo premio di prima categoria risale all’edizione 2014 e quest’anno si piazzano nella top five delle vincite con Pesaro. Si rivede infine la Sicilia con il biglietto venduto a Prizzi (PA) e a segno l’ultima volta nel 2013 con un premio da 300mila euro.

