Inter in pegno ad Alibaba e Jack Ma sparito da due mesi: tutti i misteri sull'accordo con Suning

06 gennaio 2021 a

L'estrema sintesi del Corriere della Sera nell'articolo pubblicato mercoledì 6 gennaio è questa: l’Inter è in pegno a Jack Ma, il fondatore di Alibaba di cui si sono perse le tracce da due mesi. La storia tuttavia è più articolata e forse spiega l’origine dell’austerity imposta dagli Zhang al club milanese e la nascita delle voci, peraltro smentite, di vendita del club. Tutto è iniziato il 4 dicembre scorso quando, secondo il database dell’Agenzia di informazioni creditizie di Pechino citato da alcuni media locali, l’imprenditore cinese Jindong Zhang, 57 anni, proprietario dell’Inter, e il figlio Kangyang (Steven), 29 anni, presidente del club, danno in garanzia i gioielli di famiglia (ma non il colosso commerciale Suning.com) a una società del gruppo Alibaba. Il risultato dunque è che il capitale della holding di famiglia, e dunque il controllo dell’Fc Internazionale Milano Spa, è ora parcheggiato presso Taobao (società del gruppo Alibaba) che ne ha il possesso (ma non la proprietà) per tutelare, evidentemente, un credito o un suo diritto contrattuale. "Il pegno azionario - hanno fatto sapere dal gruppo di Nanchino - è un normale accordo d’affari che non ha alcun impatto sullo sviluppo commerciale e sulla consueta attività di Suning.com". Staremo a vedere.

