Covid, acqua ossigenata per combatterlo. "Servono 200 mila euro", lo studio italiano ma il ministero dice che non ci sono fondi

06 gennaio 2021 a

a

a

C'è una scoperta per combattere e prevenire il contagio da Covid ed è tutta italiana. Combatte il contagio nei soggetti paucisintomatici, con sintomi inferiori o di inferiore intensità e in quelli asintomatici, gargarismi a base di acqua ossigenata combinati ad uno spray nasale e a un collirio per gli occhi. Questa la soluzione più efficace secondo uno studio di ricercatori napoletani, poi ripreso dai colleghi del Sacco di Milano. Risultati sorprendenti, quelli ottenuti, tanto che gli studiosi - riferisce liberoquotidiano che ne dà notizia, hanno già avanzato al ministero della Salute una richiesta per ottenere fondi e test su larga scala. Il dicastero di Roberto Speranza ha replicato che di soldi non ce ne sono.

"Servono 200 mila euro, motivo per cui adesso stiamo pensando a una iniziativa di crowdfunding", ha detto al Messaggero il docente di Oftalmologia alla Federico II di Napoli, Antonio Del Prete. "Nel dettaglio - ha proseguito l'autore dello studio - riteniamo che il virus possa essere neutralizzato prima che raggiunga l'epitelio, cosa che avviene mediamente nel giro di due giorni, potenziando le difese naturali con un gargarismo di acqua ossigenata al 3%, uno spray nasale sempre a base di acqua ossigenata all'1,5%, e un collirio per gli occhi a base di acidoipocloroso allo 0,01% o, in alternativa, a base di iodopovidone allo 0,6, da fare una volta al giorno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.