Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 5 gennaio 2021

05 gennaio 2021 a

a

a

Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto nella giornata di oggi, martedì 5 gennaio. Il sei manca ormai dalla scorsa estate e il jackpot è continuato a salire fino ad arrivare alla somma di oltre 87 milioni di euro. Azzeccarlo significa rivoluzionare la vita della propria famiglia. Come al solito estrazioni sono in programma a partire dalle ore 20.

Il Corriere come sempre seguirà in diretta le estrazioni e pubblicherà i numeri vincenti in tempo reale su questa stessa pagina.

LOTTO, TUTTE LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE



10ELOTTO, I NUMERI

LE QUOTE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.