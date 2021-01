Cina, il fondatore di Alibaba Jack Ma sparito: il Partito Comunista non aveva gradito le critiche alle banche

05 gennaio 2021 a

Mistero sulla sorte di Jack Ma, fondatore di Alibaba. L'imprenditore è sparito dalla scena da almeno due mesi, dal naufragio di inizio novembre della mega Ipo di Ant Group, la fintech della sua azienda. Secondo la ricostruzione del Wall Street Journal, una segnalazione del presidente cinese Xi Jinping aveva portato al blocco della più grande operazione della storia del suo genere, da 37 miliardi di dollari: vale a dire la doppia quotazione a Hong Kong e Shanghai. Segnalazione dovuta al fatto che i vertici del Partito comunista non avevano digerito le critiche espresse da Ma in un evento a Shangai, in cui aveva affermato come la Cina non avesse un rischio finanziario sistemico "semplicemente perché non ha un sistema, e questo è il rischio".

Poi Ma aveva accusato le banche cinesi di operare "con mentalità da banco dei pegni", quando invece "la buona innovazione non ha paura delle regole, ma di regole antiquate". Ora la misteriosa sparizione, anche se con Alibaba al centro di indagini antitrust, questa di Ma sarebbe la mossa più prudente da fare. Jack Ma, premiato da Xi per il ruolo di innovatore nella crescita cinese, è iscritto al Partito comunista, di cui ha sempre detto che "bisogna innamorarsi ma non sposarsi".

