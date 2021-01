Smart working, nuova scadenza al 31 marzo 2020 con il Milleproroghe

04 gennaio 2021 a

Smart working, definita la proroga fino al 31 marzo 2020. L'articolo 19 del decreto Milleproroghe, infatti, ha collegato la sua scadenza al termine dello stato di emergenza nazionale (attualmente il 31 gennaio) e in ogni caso non oltre il 31 marzo. La proroga offre la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente. Dispone inoltre l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

