Reddito di cittadinanza, il ministro Catalfo annuncia nuovi fondi

"Nuovi fondi per il reddito di cittadinanza". Ad annunciarlo, in un'intervista a Repubblica, è stato il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo. "Metteremo altre risorse sul

reddito di cittadinanza, tra 800 milioni e 1 miliardo. Le domande sono salite del 25% con la pandemia", ha sottolineato il ministro. Una delle misure cardine del Movimento Cinque Stelle troverà quindi altre risorse per continuare ad essere finanziata, malgrado gli scarsi risultati sul fronte del reinserimento lavorativo degli inoccupati che ne beneficiano, nonché sugli stessi limiti temporali del contributo, che dura 18 mesi con la possibilità di un ulteriore rinnovo di pari durata. A patto, però, di un mese di stop tra i due periodi.

