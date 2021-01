Blocco licenziamenti e Cig, Catalfo: "Probabile proroga oltre 31 marzo"

04 gennaio 2021 a

Blocco dei licenziamenti e Cig, il ministro del lavoro Nunzia Catalfo apre alla proroga della scadenza attuale al 31 marzo 2020. 2Faremo un ragionamento per le aziende in forte crisi: per loro si può pensare di allungare stop e Cig. L’obiettivo è evitare lo tsunami occupazionale, formare i lavoratori in transizione, ricollocarli altrove se l’impresa non riparte. Confidiamo poi nella campagna vaccinale e nei suoi effetti positivi sull’economia", ha detto in un'intervista a Repubblica. "Nel prossimo decreto dopo la richiesta di nuovo scostamento, andrà subito rifinanziata la Cassa integrazione legata però alla perdita di fatturato. Il fondo per l»anno biancò degli autonomi salirà da 1 a 2,5 miliardi, consentendo la decontribuzione totale alle partite Iva con cali di entrate. Vorrei anticipare anche un’importante politica attiva, la Industry Academy, un programma incentivato per favorire la sinergia tra imprese e università, Istituti tecnici superiori e Regioni", ha aggiunto.

