Cibo biologico, in Italia consumi in aumento del 20% nel 2020

Consumi di cibo biologico in aumento in Italia nel 2020. Lo scorso anno, infatti, è stato segnato dall’aumento delle vendite di prodotti biologici nella grande distribuzione (+19,6%) con picchi nei discount (+23,7%) e nei piccoli supermercati di quartiere (+26,2%), aumento registrato in piena diffusione del contagio da Coronavirus. Lo rilevano Wwf e FederBio citando i numeri della ricerca Nielsen Connect e Assobio. A trainare il consumi la maggior attenzione dedicata al cibo e al carrello della spesa dovuta anche alle misure restrittive che, di fatto, per molte settimane, hanno concesso agli italiani di uscire solo per esigenze primarie come, per l'appunto, l'acquisto di prodotti alimentari.

