Cashback di Natale, pagamento entro febbraio 2021

Il Cashback di Natale è finito il 31 dicembre e il governo ha definito la data di pagamento dell'importo maturato dai 5,3 milioni di italiani che hanno partecipato all'iniziativa sperimentale. Il governo nel 2020 ha stanziato 227,9 milioni di euro per il provvedimento, che diventerà strutturale per tre semestri a partire dal 1 gennaio 2021. L'esecutivo ha disposto il termine massimo del 28 febbraio 2021 per erogare le somme maturate da ogni contribuente, definendo il limite massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine dell'iniziativa per erogare le somme maturate. L'iniziativa, compresa nell'ambito del piano Cashless Italia, rientra tra le misure volte a incentivare i pagamenti elettronici e favorire il recupero del sommerso.

