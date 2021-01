Api, raccolta firme per salvarle insieme agli agricoltori: già 410 mila. Iniziativa cittadini europei viene estesa. Ecco le richieste

04 gennaio 2021 a

La petizione “Salviamo api e agricoltori!” ha raccolto più di 410 mila firme. Ne servono un milione per essere presentata alla Commissione europea, ma viene estesa. Continua quindi la raccolta firme per l’iniziativa dei cittadini europei (Ice) per salvare le api e, insieme ad esse, anche gli agricoltori. Iniziata alla fine di settembre 2019, la petizione ha ricevuto un’estensione dalle istituzioni comunitarie di sei mesi a causa del Covid-19, che impedisce le attività di informazione e raccolta firme sul territorio.

Gli insetti impollinatori, infatti, svolgono un ruolo essenziale nella produzione agricola e nel sistema alimentare. Secondo la Fao, spiega SlowFood (e riporta Il Fatto Alimentare), una delle organizzazioni promotrici dell’iniziativa, sette colture su 10 (tra quelle che forniscono il 90% del cibo alla popolazione mondiale) dipendono direttamente dall’attività di impollinazione delle api.

La petizione chiede alla Commissione europea l'eliminazione graduale dei pesticidi sintetici entro il 2035: l’obiettivo è quello di eliminare l’80% dei pesticidi sintetici dall’agricoltura europea entro il 2030, a partire da quelli più pericolosi, raggiungendo poi il 100% entro il 2035.

Misure per la biodiversità: l’Ice punta a ripristinare gli ecosistemi naturali nelle aree agricole in modo che l’agricoltura stessa diventi un mezzo per salvaguardare e recuperare la biodiversità.

Un sostegno agli agricoltori nella transizione: durante il passaggio verso pratiche agroecolopiche e biologiche gli agricoltori devono essere sostenuti, favorendo le aziende piccole, diversificate e sostenibili e sostenendo la ricerca sulle produzioni senza uso di pesticidi e Ogm.

Per essere presentata alla Commissione europea, l’iniziativa dei cittadini europei deve raccogliere un milione di firme, raggiungendo un numero minimo in sette Paesi membri.

