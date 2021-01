Bonus per i giovani: aiuto affitto per gli universitari fuori sede e 500 euro per i diciottenni

01 gennaio 2021 a

Tra le misure che sono state previste dal governo nella manovra appena approvata, sono soprattutto due quelle che riguardano direttamente i giovani. La prima è riservata agli universitari che vivono fuori sede, quindi che sono costretti a sostenere le spese di un affitto. E' previsto un fondo da 15 milioni di euro. L'Isee, però, deve essere inferiore ai 20mila euro. Il secondo bonus è quello da 500 euro per l'acquisto di prodotti culturali riservato a chi compie diciotto anni. I soggetti che ne beneficiano sono i residenti nel territorio nazionale, italiani o in possesso di permesso di soggiorno. In questo caso l'importo è escluso dal reddito e dal conteggio Isee.

