Saldi invernali, previsioni amare: un miliardo in meno dell'anno scorso. La Confcommercio: "Ma speriamo sia una ripartenza"

01 gennaio 2021 a

a

a

Il Covid dopo aver messo in ginocchio il settore moda e abbigliamento, così come altri comparti del commercio, peserà in maniera determinante anche sui saldi invernali. Ne è convinta la Confcommercio che ipotizza un calo della spesa di un miliardo di euro rispetto all'inizio 2020. Gli sconti inizieranno ufficialmente già nella giornata di domani, sanato 2 gennaio, nelle prime regioni: Basilicata, Valle d'Aosta e Molise. Ma visto che l'Italia è interamente zona rossa, di fatto tutto è rinviato a lunedì 4 gennaio. Poi due giorni arancioni ed altri due rossi. Secondo l'associazione, quindi, il vero inizio dei saldi sarà giovedì 7 gennaio, quando il Paese potrebbe tornare in zona gialla. La Confcommercio stima che dai 5 miliardi dell'anno scorso si passera ai 4 dell'inizio di questo 2021. Gli sconti interesseranno 15 milioni di famiglie e la spesa media a persona si dovrebbe aggirare intorno ai 110 euro. Non solo ombre però, sottolinea Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia di Confcommercio: "Il 2021 inizierà comunque con un gennaio di saldi del buon auspicio, perché rappresentano un volano d'affari importante per l'economia e soprattutto un'opportunità per i consumatori, che possono acquistare i prodotti tanto desiderati a prezzi ribassati. Ai negozi servono per incassare la liquidità necessaria per pagare tasse, dipendenti, fornitori, affitti, costi fissi e utenze, ma anche per far fronte agli investimenti necessari agli ordinativi delle nuove collezioni. Tuttavia, non rappresentano certo un momento di sviluppo perché erodono una marginalità divenuta sempre più di sopravvivenza". L'auspicio è soprattutto "che l'Italia non si fermi ancora perché un nuovo lockdown rappresenterebbe un danno irreparabile per il settore moda". Infine, l'invito di Confcommercio ai consumatori ad acquistare "in sicurezza e sostenibile, a chilometro zero presso i negozi di prossimità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.