Covid, assunzione di 12 mila infermieri e 3 mila medici. Sileri: "Ci sono le risorse"

30 dicembre 2020 a

a

a

Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha assicurato che ci sono i soldi per assumere 15 mila, fra medici e infermieri. Risorse che sono previste nella manovra. "Per la campagna vaccinale" anti-Covid, "nella Manovra sono state inserite risorse per l’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri e assistenti sanitari anche stranieri, come da me più volte auspicato. Sono stati inoltre stanziati 25 milioni per l’indennità del personale infermieristico operante presso gli studi dei medici di famiglia e 10 milioni per la stessa finalità presso gli studi dei pediatri di libera scelta, ha ancora specificato Pierpaolo Sileri nella giornata di oggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.