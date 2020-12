Capodanno, tutti a casa ma il cenone è più povero: un italiano su due pronto a denunciare i veglioni vietati

30 dicembre 2020 a

Dati inevitabilmente in ribasso per il Capodanno 2021 in Italia. La spesa per il cenone di fine anno scende a 65 euro in media a famiglia, con un crollo del 32 per cento rispetto allo scorso anno soprattutto per effetto delle restrizioni imposte dalle misure anti Covid con la chiusura forzata di ristoranti, pizzerie e agriturismi ma anche l’addio alle feste private ed ai tradizionali veglioni. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè in vista del Capodanno 2021, per il quale si stima che la quasi totalità degli italiani (94 per cento) ha deciso di consumare il cenone nelle proprie case, per una media complessiva a tavola di meno di 4 persone (3,7) contro le 9 dello scorso anno.

Anche perché quasi un italiano su due (47 per cento) è pronto a denunciare di persona alle forze dell’ordine eventuali comportamenti scorretti come feste con tanti ospiti, veglioni abusivi o assembramenti durante le feste di fine anno. È quanto emerge da una indagine sempre condotta da Coldiretti/Ixè sui comportamenti degli italiani al tempo del Covid. Sotto osservazione - sottolinea la Coldiretti - è il limite per far visita nella propria abitazione di non più di due persone non conviventi con eventualmente i propri figli minori di 14 anni e anche con le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Chi pensa però di eccedere e aggirare le restrizioni a Capodanno dovrà guardarsi da quel 47 per cento di italiani che, secondo Coldiretti-Ixè, sono pronti a segnalare alle forze dell’ordine eventuali comportamenti scorretti.

