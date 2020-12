Luce e gas, nuova stangata per le famiglie. Il 2021 inizia con gli aumenti

29 dicembre 2020 a

a

a

Il 2021 porterà con sé una nuova stangata per le famiglie italiane. Sono di nuovo in arrivo aumenti di luce e gas. La bolletta dell'elettricità registrerà un +4.5%, mentre quella del gas salirà del 5.3%. Lo ha stabilito l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). L'Unione Nazionale dei Consumatori sostiene che una famiglia tipo dovrà pagare 23 euro in più per la luce e 50 per il gas, quindi ulteriori spese annuali per oltre 70 euro. Duro il commento di Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'associazione: "E' una pessima notizia. E' uno degli aumenti maggiori di sempre, il nono più alto per la luce e il settimo per il gas. Si aggiungono ai rincari del trimestre precedente: +15.6% per la luce e + 11.4% per il gas. Sono stangate che possono mandare in tilt i bilanci delle famiglie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.