Eurojackpot, sei vincite da 353mila euro, ma nessun 5+2. Il jackpot sale a 56 milioni di euro

Non c'è soltanto il Superenalotto a veder crescere il proprio jackpot per la mancanza del sognato sei, sta accadendo anche con EuroJackpot. Nessun 5+2 nemmeno nel concorso di venerdì 25 dicembre. Il montepremi dunque continua a salire e arriva a toccare i 56 milioni di euro. Brindisi per sei giocatori che hanno centrato il 5+1, vincendo la bellezza di 353mila euro a testa. Due vincite in Germania, una in Danimarca, una in Spagna, una in Polonia e una in Svezia. L'Italia stavolta è rimasta a bocca asciutta. Questi i numeri estratti: 7 10 19 26 42, Euronumeri 1 9.

