Bonus occhiali e lenti a contatto, ecco a chi spetta lo sconto e come ottenerlo

29 dicembre 2020 a

a

a

Si moltiplicano i bonus. Arriva anche quello per gli occhiali. Nella discussione alla Camera sulla manovra, è stato approvato un emendamento proprio su un bonus occhiali da vista e lenti a contatto. Un contributo in soldi una tantum di 50 euro che viene concesso sottoforma di sconto proprio nel momento dell'acquisto. Adesso chi compra lenti e occhiali beneficia della detrazione fiscale del 19% sulle spese mediche, quando viene superata la franchigia di 129.11 euro. Se il Senato confermerà il provvedimento, sarà facilitato l'acquisto ai nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 10mila euro. Il governo ha deciso di stanziare 15 milioni di euro per il triennio 2021-2023. Chi ha quindi una Isee familiare inferiore ai 10mila euro beneficia di uno sconto di 50 su occhiali e lenti (da vista e non da sole) acquistati tra il 2021 e il 2023 nei negozi che aderiranno all'iniziativa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.