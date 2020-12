Covid, il ministro Spadafora ad Agorà su Rai3 ottimista su piscine e palestre: "A gennaio possibile apertura"

29 dicembre 2020 a

Il ministro per lo Sport e le politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, ad ’Agorà’ su Rai3, ha mostrato ottimismo o se non altro speranza sulla ripertura di piscine e palestre (oggi chiuse per l'emergenza Covid) nel prossimo mese di gennaio. Il ministro ha comunque parlato di "fine gennaio".

"Confido che entro fine gennaio tutta l’attività sportiva potrà riprendere in condizioni che il Cts indicherà, ovviamente con tutte le limitazioni per la sicurezza", ha spiegato Spadafora che ha aggiunto, alla domanda se anche piscine e palestre saranno riaperte a gennaio, "Penso proprio di sì. Stiamo lavorando con il Cts. È un obiettivo raggiungibile, dobbiamo vedere i dati. Credo sia assolutamente possibile riaprire entro la fine gennaio palestre, centri danza e piscine".

