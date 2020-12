Superenalotto, nessun sei. I cinque vincono 54mila euro. Il jackpot sfiora gli 84 milioni di euro

28 dicembre 2020 a

Nemmeno nel concorso di oggi, lunedì 28 dicembre, è stato centrato il sei al Superenalotto. Il jackpot continua a salire e domani, martedì 29 dicembre (le date hanno subito variazioni a causa delle festività), arriverà a sfiorare gli 84 milioni di euro. Non ci sono state nemmeno vincite con 5 +, mentre sono stati realizzati tre 5 importanti, da quasi 54mila euro (per l'esattezza 53,890), centrati a San Donato Milanese, in provincia di Milano; a Palermo e a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Il sei manca al Superenalotto dal 7 luglio quando fu centrato a Sassari fruttando al fortunato scommettitore 59 milioni.

LE QUOTE Nessu sei né cinque + 1. Ai 534 vincitori con quattro vanno 307 euro, ai 19.195 con tre 25 euro e ai 294,353 con due 5 euro.

