Banca Carige in lutto, è morto il presidente Vincenzo Calandra Buonaura

28 dicembre 2020 a

Banca Carige in lutto. E' morto il presidente Vincenzo Calandra Buonaura. Aveva 74 anni e in passato era stato anche il vicepresidente di Unicredit. E' stata una nota della banca ligure ad annunciare la scomparsa del suo presidente. "Il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e tutto il personale di Carige - si legge nel comunicato - con immenso dolore si stringono attorno alla famiglia del professor Vincenzo Calandra Buonaura per la scomparsa del proprio presidente". Buonaura era stato nominato presidente di Carige dal 31 gennaio di quest'anno. Nato a Reggio Emilia il 21 agosto del 1946, avvocato, libero professionista, dal 2008 docente ordinario di Diritto commerciale alla facolta di giurisprudenza Alma Mater di Bologna, prima di arrivare in Carige al fianco dell’ad Francesco Guido, dal 2003 al 2006 era stato membro del cda di Unicredit e Unicredit Private Banking.

