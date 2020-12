Caserta, 888casino: centrato a Marcianise jackpot da 1,7 milioni. Uomo di 64 anni ha giocato un euro a “Irish Riches Reveal”

28 dicembre 2020 a

Baciato dalla fortuna il giorno di Natale. Un uomo di 64 di Marcianise, in provincia di Caserta, con un solo euro ha centrato il 25 dicembre l’incredibile Jackpot da 1,7 milioni di euro. Il fortunato ha giocato - secondo quanto riferisce Agipronews - all’Instant Game “Irish Riches Reveal” di 888casino.it in cui compare il mitico folletto irlandese portafortuna. Una nuova offerta presente sulla piattaforma che va ad arricchire il portfolio dei giochi e si inserisce nella categoria dei giochi istantanei in cui strofinando le tessere compaiono dei simboli vincenti. Come moltissimi giochi online di 888 anche Irish Riches Reveal rientra nel jackpot di “Millionaire Genie” ispirato alle “Mille e una notte” con il genio della lampada. Al vincitore di Marcianise è apparso - come regalo di Natale e che regalo - il mega Jackpot messo in palio dall’operatore leader mondiale dei casinò online.

