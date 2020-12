Il Covid fa volare Zoom: aumento del 500%. Ora arriveranno posta elettronica e app calendario. Lanciata la fida a Google e Microsoft

28 dicembre 2020 a

Il Covid oltre a mettere in ginocchio centinaia di migliaia di aziende in tutto il mondo, qualcuna riesce a farla volare. E' il caso della videochat Zoom che in questi mesi e grazie alla pandemia è cresciuta in maniera esponenziale. Ha saputo sfruttare smart working e didattica a distanza, confermandosi una delle più affidabili. E adesso punta a sfidare i colossi Google e Microsoft. La società ha visto il valore delle proprie azioni crescere di oltre il 500% e ora è pronta a espandere la propria attività. E' il sito The information a dare la notizia e a spiegare che sarebbero in arrivo un servizio di posta elettronica e una applicazione dedicata al calendario dei propri impegni. La prima novità potrebbe essere testata già nel prossimo anno, l'altra sarebbe leggermente più indietro.

