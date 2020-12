Governo, i redditi dei ministri. Luciana Lamorgese al primo posto, poi il premier Conte e Franceschini

28 dicembre 2020 a

Il quotidiano Il Tempo in edicola oggi, lunedì 28 dicembre, ha pubblicato quanto guadagnano i membri del governo del nostro Paese. Il premier Giuseppe Conte è improvvisamente diventato più povero di sei volte. Mentre nell'anno precedente il reddito superava il milione e 200mila euro, stavolta la dichiarazione è di "appena" 205mila. Ma il quotidiano fa notare che ha continuato a incassare come avvocato, visto che si tratta più del doppio di quello che spetta al presidente del Consiglio dei Ministri. In ogni caso è stato sorprassato ed ora è secondo in classifica. Chi lo batte? In vetta c'è Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno che ha dichiarato una somma superiore ai 230mila euro lordi. Il terzo posto è di Dario Franceschini che di euro ne dichiara 132mila. Gli altri redditi sono tutti appena superiori ai 100mila. Ultimo posto per Elena Bonetti: 70mila. E' lei la più "povera".

