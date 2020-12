Million day, numeri vincenti dell'estrazione di sabato 26 dicembre 2020

26 dicembre 2020 a

La caccia al milione di euro non si ferma mai, nemmeno in questo giorno di festa sabato 26 dicembre 2020 giorno di Santo Stefano. Million Day anche nella giornata di oggi è pronto a premiare le giocate vincenti. Come sempre le estrazioni del concorso gestito da Lottomatica avvengono alle ore 19 e i numeri vincenti saranno pubblicati qui sotto non appena ufficializzati.

Ecco la sestina vincente estratta nella giornata di oggi sabato 26 dicembre 2020: (i numeri appariranno qui non appena resi ufficiali)

Il concorso di Lottomatica è un appuntamento quotidiano. Come già sottolineato, indovinare la cinquina consente di vincere un milione di euro, il quattro invece ne vale mille, il tre una vincita da cinquanta, mentre azzeccare due numeri consente di intascare altrettanti euro.

