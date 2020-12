Mercedes, caos per la Classe A: problemi al cambio e rischio incendio. Richiamate 25.000 auto in Spagna

23 dicembre 2020 a

Grattacapo in casa Mercedes. La casa automobilistica tedesca richiamerà 25.000 unità della sua Classe A in Spagna a causa di un problema di fabbricazione rilevato nel cambio di questi modelli, che potrebbe portare a un incendio nel veicolo. "C’è un rischio reale di perdita d’olio dal cambio, che potrebbe causare danni alle apparecchiature, provocare un incendio nell’auto o un incidente stradale se alla fine si rovescia sulla strada, soprattutto per i veicoli che vengono guidati in seguito", ha sottolineato l’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti (Ocu). Questo problema riguarda le Mercedes Benz Classe A assemblate tra il 30 luglio 2018 e il 6 marzo 2020. Tuttavia, delle 25.000 unità vendute in Spagna, solo quelle con riduttore automatico hanno questo difetto. Mercedes-Benz contatterà i proprietari per la sostituzione della parte interessata, "che dovrebbe essere effettuata gratuitamente e al più presto possibile". In ogni caso, Ocu ricorda ai proprietari di questo modello che possono contattare il servizio clienti per sapere se il loro veicolo è tra quelli interessati, soprattutto quelli che hanno cambiato indirizzo e quelli che hanno acquistato l’auto di seconda mano, in quanto il costruttore potrebbe non avere i loro dati di contatto.

