Covid, 100mila i contagi sul lavoro. I morti salgono a 366

22 dicembre 2020 a

Covid contratto sul posto di lavoro. Sono oltre 100mila (104,328) le denunce di contagio dall'inizio della pandemia allo scorso 30 novembre. L'Inail sottolinea che i casi mortali sono stati 366, di questi 34 nel mese di novembre. Ben 37.547 i casi di contagio in più rispetto alla rilevazione precedente di cui 27.788 riferiti a novembre e 9.399 ad ottobre. Complessivamente i casi di Covid rappresentano il 20,9% delle denunce per infortunio sul lavoro. I decessi sul lavoro rappresentano un terzo di quelli denunciati all'Inail. Rispetto ai 332 decessi rilevati dal monitoraggio al 31 ottobre, i casi mortali segnalati all'Istituto sono 34 in più, di cui 20 nel solo mese di novembre. L'analisi territoriale conferma che le denunce di contagio ricadono soprattutto nel nord del Paese: il 50,3% nel nord-ovest (il 30,5% in Lombardia), il 21% nel nord-est, il 13,7% al centro, l'11,1% al sud e il 3,9% nelle Isole. Le province con il maggior numero di contagi sono Milano (11,9%), Torino (7,6%), Roma (4,2%), e Napoli (3,9%) mentre Bergamo ha il 2,6%.

