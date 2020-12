Enrico Galasso, l'ad di Birra Peroni con un passato alla Ferrero e alla Coca Cola: i viaggi la sua passione

21 dicembre 2020 a

Enrico Galasso è uno dei manager più importanti in Italia. Ha una carriera importante nel settore dei beni di largo consumo e dal 2019 è l'amministratore delegato di Birra Peroni. Classe 1972, Galasso vive a Roma e ha esordito nel Regno Unito, in seno alla Procter & Gamble, per tornare in Italia, in Bain & Co. e poi nella Ferrero. Ha assunto importanti ruoli di natura dirigenziale nel settore marketing e vendite, e nel 2012 è passato all’incarico di direttore commerciale di Coca Cola Hbc Italia.

Stasera in tv 21 dicembre, su Rai2 Boss in incognito con Max Giusti: viaggio nella Birra Peroni

Sulla sua vita privata è estremamente riservato e non è dato sapere se sia single o meno. Il suo profilo Instagram è ricco di scatti tuttavia che ricalcano la sua passione per i viaggi.

