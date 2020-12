Migliori panettoni del supermercato: la classifica 2020 di Altroconsumo ne premia 12

17 dicembre 2020 a

a

a

Più economici, ma ugualmente buoni. Alcuni buonissimi secondo Altroconsumo che, mettendo da parte quelli artigianali, ha stilato la classifica dei migliori panettoni 2020 del supermercato. Sono 12 i marchi scelti, dopo decine di assaggi, meritevoli di segnalazioni da parte dell'associazione per la tutela e difesa dei consumatori più diffusa in Italia. Tre le fasce: ottima qualità, buona qualità e qualità media. Così Altroconsumo prova ad aiutare il consumatore a portare in tavola per il Natale 2020 il miglior panettone acquistabile al supermercato. Per stilare la classifica sono stati eseguiti test di laboratorio e assaggi con pasticceri esperti e comuni consumatori.

Natale, salta il pranzo al ristorante: crack da 250 milioni. I prodotti della tradizione resistono a tavola: la stima Coldiretti

Sul podio, con il certificato di ottima qualità, ci sono i panettoni Le Grazie di Esselunga (tra i più economici, 3,36 euro), Fior Fiore Coop e Le Tre Marie. Poi, nella fascia buona qualità, ci sono quelli Vergani, Maina (gran nocciolato), quelli classici di Cova, Bauli e Motta, Balocco (mandorlato) e Carrefour (extra). Entrano in classifica, nella fascia qualità media, anche i panettori Paluani (ricetta classica) e Del Duca Moscati Eurospin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.