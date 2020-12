Natale, salta il pranzo al ristorante: crack da 250 milioni. I prodotti della tradizione resistono a tavola: la stima Coldiretti

17 dicembre 2020 a

Ciao pranzo di Natale fuori casa. Un addio che costa. L’addio al solo pranzo di Natale fuori casa colpisce quasi 5 milioni di italiani con un crack di circa 250 milioni per ristoranti, alberghi e agriturismi.

E' questa la stima che fa Coldiretti sugli effetti della "stretta di Natale" che interessa i 360 mila locali della ristorazione presenti in Italia. Le chiusure provocano un brusco taglio - sottolinea la Coldiretti - ai consumi di 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 74 milioni di bottiglie di spumante, tonnellate di pasta, 6 milioni di chili tra cotechini e zamponi e frutta secca, pane, carne, salumi, formaggi e dolci spariti dalle tavole lo scorso anno solamente tra il pranzo di Natale e i cenoni della Vigilia e di Capodanno.

L’impossibilità di mangiare fuori fa crollare drasticamente la spesa media degli italiani per i menu di Natale che si riduce del 31% e scende ad un valore di 82 euro per famiglia secondo l’indagine Coldiretti/Fondazione Divulga.

Il risultato delle chiusure è che il 2020 fa segnare la spesa più bassa per le tavole di Natale degli italiani da almeno un decennio anche se - sottolinea la Coldiretti - resistono i prodotti nazionali simbolo del tradizionale appuntamento con cali contenuti che vanno dal -15% per lo spumante al -4% per i panettoni mentre crolla dell’80% lo champagne stappato soprattutto nei locali chiusi.

