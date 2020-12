Umbria, la grande voglia di ripartire. Il Glocal Economic Forum organizzato da ESG89 Group | Segui la diretta

17 dicembre 2020 a

Restart Umbria! è il nome del Glocal Economic Forum organizzato da ESG89 Group. Il Forum contribuirà a redigere un documento che racconterà per filo e per segno chi sono tutti coloro che a vario titolo sono intervenuti e stanno collaborando affinché la regione possa sfruttare al massimo la sua materia prima più preziosa: le idee, le competenze, le capacità di innovare, e spiega perché l'innovazione, l’internazionalizzazione, la digitalizzazione, il territorio, l’ambiente, la sostenibilità, l’heritage culturale, sono importanti, se non perfino fondamentali per il futuro dell’economia dell’Umbria. E' un momento di confronto e di contaminazione libero da ogni pregiudizio politico o culturale: ESG89 Group in qualità di arbitro ascolterà le varie opinioni dei relatori e si metterà a disposizione di tutti coloro che vorranno declinarle

Di seguito i tempi di confronto e di discussione

Come vorremmo che sia la nostra Umbria del 2030?

Quali saranno i nuovi fattori di sviluppo?

Le piazze e i tanti piccoli comuni riusciranno a resistere allo spopolamento giovanile?

La manifattura di qualità resterà solida nella nostra regione?

Le Università presenti saranno ancora al passo con i tempi?

Le infrastrutture immateriali e materiali saranno adeguate alle necessità di sviluppo?

La qualità della vita e dei servizi riusciranno ad attrarre investimenti, aziende e quindi lavoro?

Il digitale sarà un asset su cui investire?

La sostenibilità (che dovrebbe essere di casa in Umbria) sarà un fattore distintivo per la regione?

La macchina pubblica riuscirà a diventare più efficace e snella?

Come riusciremo a sopperire alla mancanza di centri decisionali bancari?

Artigianato e piccolo commercio resisteranno all’imperversare dell’e-commerce?

Riusciremo ad avere una regione attrattiva per i grandi e ricchi flussi turistici nazionali e

internazionali?

L’Umbria riuscirà a ripartire da protagonista nel panorama nazionale post Covid?



