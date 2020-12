Perugina, Nestlé lancia il Kit Kat per i paesi arabi

15 dicembre 2020 a

Il Kit Kat sbarca nei paesi arabi con una versione per il periodo del Ramadan che nel 2021 cadrà tra aprile e maggio. Si allarga sempre di più il raggio di azione della Nestlé che, dopo Halloween e l’Avvento, punta a mettere in commercio la tavoletta prodotta a San Sisto nei Paesi dell’Islam.

La produzione, che dovrebbe partire a giorni e uscire proprio dalla Perugina, è destinata ad aumentare il giro d’affari della multinazionale svizzera che, proprio grazie a prodotti tematici legati a feste o solennità, sta reagendo bene alla crisi pandemica.

“A livello italiano - spiega il responsabile delle Relazioni industriali di Nestlé Italia Gianluigi Toia - abbiamo risentito delle chiusure e restrizioni di bar e pasticcerie, ma a livello globale, considerando che il 60% dei nostri prodotti è destinato all’Europa, stiamo andando avanti bene”.

Per questo ad ottobre era stato raggiunto l’accordo con i sindacati per l’introduzione del ciclo continuo di lavoro su sette giorni. Accordo di cui è stato verificato l’andamento proprio ieri, in un incontro online tra azienda e categorie. “Abbiamo confermato l’intesa - ha spiegato Toia - che proseguirà fino a marzo”. D’altro canto la multinazionale, che ha affrontato l’emergenza pandemica con una serie di misure tali da tenere sempre aperta la fabbrica, ha rinnovato l’impegno già assunto durante il lockdown di garantire i redditi dei lavoratori con l’utilizzo dei permessi retribuiti al posto della cassa integrazione qualora dovessero esserci cali produttivi.

