YouTube a Gmail fuori uso per diversi minuti. Google in crash, ma ora la situazione sembra risolta

Google è stata in crisi in diversi Paesi d'Europa e del resto del mondo per parecchi minuti. Malfunzionamenti di alcuni dei servizi della Grande G. Numerose le segnalazioni che raccolte dal sito DownDetector. Gli utenti non riuscivano a raggiungere Gmail, ma nemmeno Youtube e altri siti. I problemi sembra che abbiano riguardato principalmente Italia, Germania, Francia e Paesi Bassi, ma anche altri territori del Vecchio Continente e del resto del mondo. Segnalazioni anche da Polonia, Spagna, Turchia. Nel nostro Paese problemi anche per la didattica a distanza. Dopo diversi minuti la situazione sembra rientrata. Per il momento non è chiaro se il gigante sia stato attaccato, oppure se si sia trattato soltanto di un problema tecnico.

