Il Covid uccide anche le imprese: 17mila aziende non riapriranno

14 dicembre 2020 a

a

a

Il Covid non colpisce solo i cittadini, stende anche le imprese. Secondo il report Istat il 7.2% resta chiuso per la pandemia e il 23.9% svolge attività ridotta. Sono state intervistate un milione di imprese tra ottobre e novembre e i dati sono riferiti al periodo giugno-ottobre, quindi nella fase estiva di maggiore apertura complessiva. Sono 73mila le imprese che dichiarano di essere chiuse e 17mila non prevedono di riaprire, pesando per lo 0.9% sugli occupati. L'85% delle unità produttive chiuse sono microimprese e si concentrano nel settore dei servizi non commerciali. Una quota significativa di imprese attualmente non operative, ovviamente, si riscontra anche nel settore della ristorazione e del commercio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.