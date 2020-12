Sciopero benzinai: giorni e orari della serrata. Riapriranno il 16 dicembre

Variazioni tra rete ordinaria e autostrade: tutti riaperti mezza giornata in anticipo

14 dicembre 2020

a

a

Confermato lo sciopero dei benzinai. Distributori chiusi dalla sera di oggi - lunedì 14 dicembre 2020 - sino al pomeriggio di mercoledì 16. Una parziale modifica sugli orari arrivata dopo l'intervento dell'Autorità garante per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. L'autorità ha chiesto ai benzinai "responsabilità" per non aggravare già la situazione difficile delle "istituizioni coinvolte nell'attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus". Gli orari: i benzinai chiuderanno oggi 14 dicembre alle ore 19 (rete ordinaria) e alle ore 22 (autostrade). Riapriranno entrambe mercoledì 16 dicembre rispettivamente alle ore 15 e alle ore 14 (in anticipo rispetto alle 7 e alle 6 del 17 dicembre come era prima intenzione). Di fatto la serrata terminerà mezza giornata prima rispetto al previsto.

