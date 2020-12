Superenalotto, centrato un 5 + 1 da oltre 67omila euro nell'estrazione di oggi sabato 12 dicembre

12 dicembre 2020 a

Nemmeno nell'estrazione di oggi, sabato 12 dicembre, è stato centrato il sei nel concorso del Superenalotto. Ma una bella vincita è stata conquistata a Carimate, in provincia di Como, dove uno scommettitore ha indovinato il cinque + 1. La giocata vale oltre 670mila euro, per l'esattezza 670.721,92 euro. La schedina è stata giocata nella tabaccheria Pagani, in via Arnaboldi. Il jackpot, dunque, cresce ancora e nel prossimo concorso di martedì 15 dicembre varrà quasi 77 milioni di euro. Il sei manca dallo scorso 7 luglio. Quel giorno fu centrato in Sardegna, a Sassari. Lo scommettitore conquistò l'incredibile somma di 59 milioni di euro.

