Cashback, le bordate di Enrico Mentana: "Una operazione veramente catastrofica"

L'operazione Cashback? Un vero e proprio disastro. Lo sostiene Enrico Mentana, direttore del Tg La7, che sul suo profilo Instagram mette duramente sotto accusa il mancato funzionamento dell'app IO che dovrebbe consentire di registrare il bancomat per arrivare al programma che consente di ottenere un rimborso in denaro se si effettuano gli acquisti di Natale pagando con la carta di credito o con quella della banca. Mentana ci prova e riprova, ma il sistema è ormai in tilt e alla fine il direttore de La7 si arrende. Prima scrive "IO dispero che me la cavo", poi ci va ancora più duro: "Io... durante tutta la giornata di oggi ho cercato di inserire carte di credito e pagobancomat sulla app IO. Ora mi arrendo, ma metto a verbale che l'operazione Cashback, testata in modo diretto, mi pare davvero catastrofica".

