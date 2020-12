Cashback, l'app IO non funziona: troppi accessi, problemi tecnici e di collegamento

08 dicembre 2020 a

Non è partito nel migliore dei modi il cashback, il rimborso del 10% degli acquisti che verranno effettuati con pagamento elettronico da oggi sino al 31 dicembre per un massimo di spesa di 1.500 euro. La fase extra, legata alle festività natalizie, è stata presa d'assalto in queste prime ore di martedì 8 dicembre.

Cashback al via, come funziona. Ma l'App IO ha problemi di collegamento

Si sono contati anche oltre 6mila tentativi di accesso al secondo nell'app IO - scaricabile su smartphone - dedicata a registrare le carte di credito, i bancomat e le prepagate. L'applicazione, che a mezzanotte aveva registrato oltre 7 milioni di download stamani è andata in tilt causa troppi accessi, difficoltà di collegamento e problemi tecnici alla sezione "Portafoglio”, quella cioè dove gli utenti devono inserire i metodi di pagamento che intendono utilizzare per ottenere il 10% di rimborso delle spese di questo mese.

