Lotteria degli scontrini al via da oggi. Vincita da 5 milioni di euro nell'estrazione annuale. Premi settimanali e mensili. Come funziona

Oggi 1 dicembre parte la Lotteria degli scontrini. E' possibile richiedere il codice di partecipazione che deve essere mostrato ai negozianti al momento dell'acquisto. Dopo il rinvio per la pandemia, ora si comincia e i particolari sono spiegati nel sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it, dove è necessario procedere all'iscrizione proprio per la richiesta del codice che deve essere conservato (smartphone o stampa) e che viene presentato alla cassa quando si effettuano pagamenti elettronici. Ogni euro speso diventa un biglietto (massimo mille per ogni acquisto) e sarà l'Agenzia delle Entrate a comunicare i vincitori via pec, raccomandata e sms (per chi si iscrive lasciando il numero). Sono esclusi gli acquisti on line. Dal 14 gennaio estrazioni settimanali, mensili e annuali e per quest'ultima il premio sarà da cinque milioni per il consumatore e uno per il negoziante. Nelle altre estrazioni premi da 5mila a 100mila euro. Ecco il calendario delle estrazioni mensili: 11 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 13 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9 settembre, 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre.

