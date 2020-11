Aumentano i prezzi di frutta e verdura, ma crollano i pagamenti agli agricoltori. Allarme Coldiretti

30 novembre 2020 a

Nonostante la crisi del commercio e la pandemia Covid 19, continuano a crescere i prezzi dei prodotti alimentari nel carrello con aumenti che arrivano addirittura al 5,5% per la frutta e fino all’8,7% per le verdure. Ma nei campi e nelle stalle è speculazione al ribasso con il taglio ai compensi pagati agli agricoltori e agli allevatori per molti prodotti, dalla carne al latte fino alla frutta. L'allarme è stato lanciato dalla Coldiretti sulla base dei dati Istat che a novembre evidenziano un’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari al consumo del +1,6% con un andamento in controtendenza rispetto all’inflazione generale in calo dello 0,2%. Dura l'associazione: "Siamo al paradosso, mentre i prezzi della spesa al dettaglio aumentano, quelli pagati agli agricoltori e agli allevatori crollano".

