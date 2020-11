Banca Mps, accordo con il Vino Nobile per aiutare le aziende del settore

30 novembre 2020 a

Banca Mps cerca di dare una mano al settore vino. Ha firmato un accordo con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano per agevolare gli investimenti delle aziende associate in un momento in cui per il settore vitivinicolo, nonostante il Covid 19, è fondamentale continuare a investire. In pratica il Vino Nobile di Montepulciano viene dato "in pegno" per i finanziamenti con una ricaduta sulle imprese del territorio della denominazione toscana. Grazie alla nuova convenzione Banca Monte dei Paschi di Siena potrà concedere ai produttori del Nobile un prestito per un importo pari all'80% del valore medio delle mercuriali pubblicate dalle Camere di Commercio al momento della domanda di finanziamento. La convenzione ha una durata triennale. Un accordo simile era stato sottoscritto con il Consorzio del Brunello.

