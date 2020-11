Covid, tredicesime più povere: tre miliardi in meno. La situazione nelle regioni

28 novembre 2020 a

Anche le tredicesime verranno penalizzate dal Covid 19: saranno più leggere. I soldi arriveranno a 16 milioni di pensionati e 18 milioni di lavoratori dipendenti. Complessivamente circa 30 miliardi di euro e saranno tre in meno rispetto al 2019. Il calcolo è stato fatto dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre. La spiegazione è che le tante persone finite in cassa integrazione a zero ore non sono riuscite a maturare il rateo mensile che definisce la gratifica e quindi l'importo finale viene alleggerito di circa 100 euro per ogni indennità ricevuta. Gli acquisti di Natale rischiano una contrazione di circa il 15 per cento, non solo per l'aspetto economico ma anche per la grande sfiducia che assilla le famiglie italiane. A livello territoriale è la Lombardia la regione con il più alto numero di tredicesime: 6.2 milioni. Poi Lazio quasi 3.2, Veneto 2.9, Emilia Romagna 2.8. Le regioni con il numero più basso sono Umbria con 532mila, Basilicata con 290mila, Molise con 160mila e Valle d'Aosta con 77mila.

